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Банки получили право выбирать агентов для осуществления идентификации клиентов

15.09.2017 13:17

Это огромный шаг навстречу клиентам, банкам и компаниям-посредникам

Фото: Kriza.com.ua

Национальный банк Украины разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на основе договора осуществлять идентификацию и верификацию клиентов-физлиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Новый порядок осуществления посредниками (агентами) идентификации и верификации клиентов принято в соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании».

Национальный банк прописал единственный, унифицированный порядок осуществления агентами процедуры идентификации и верификации банковских клиентов. В частности, речь идет о порядке:

  • хранения агентами, передачи ими информации или документов по идентификации и верификации клиентов банка-физических лиц, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом;
  • осуществления контроля за соблюдением агентами установленной процедуры проведения идентификации и верификации клиентов банка-физлиц;
  • организации обучения агентов для обеспечения надлежащего уровня их подготовки по вопросам предотвращения легализации криминальных доходов или финансирования терроризма в части осуществления идентификации и верификации клиентов банка-физлиц.

Согласно новым требованиям НБУ, банк может выбрать посредников только после того, как убедится в безупречной деловой репутации таких лиц. Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации банковских клиентов-физлиц возлагается на банк.

Эксперты уже отметили, что данное нововведение является огромным шагом навстречу клиентам, самим банкам и ритейлерам — последние, к примеру, смогут предоставлять своим клиентам финансовые сервисы банков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, украинские банки будут проверять клиентов по-новому. С сентября этого года вступило в действие постановление НБУ №42, которое предусматривает изменения в положении об осуществлении банками финансового мониторинга.

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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