Почему падает гривна — Нацбанк назвал причину

Нацбанк назвал причины ослабления гривны

В конце августа — начале сентября наблюдается ослабление курса гривны к доллару США. В НБУ снижение объясняют временными факторами. Регулятор озвучил эту позицию в ходе брифинга в НБУ.

Чиновник уточнил, что бизнес получил возмещение НДС в связи с этим сократил объемы продажи валюты. Что вызвало повышенный спрос на нее.

Также на курс гривны повлиял психологический фактор — последние несколько лет гривна обесценивалась по отношению к доллару в осенние месяцы.

Замглавы НБУ подчеркнул, что фундаментальные факторы остаются благоприятными, а традиционные осенние факторы уже играют меньшую роль, поскольку НАК «Нафтогаз» не покупает валюту на рынке, Министерство финансов более равномерно возмещает НДС, при этом поступает выручка от экспорта урожая.

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Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что гривна укрепится до конца года. Так, согласно прогнозу, до ноября курс национальной валюты вырастет до 25,3 грн за $1, в течение полугода — до 25 грн за $1, а к концу 2018 года — до 24,8 грн за $1.

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По материалам: telegraf.com.ua