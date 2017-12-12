Банки продолжают наращивать кредитование в гривне — НБУ

НБУ представил отчетные данные по результатам ноября

В ноябре банки продолжали наращивать кредитование в гривне. По сравнению с октябрем портфель гривневых кредитов банков увеличился на 0,7% до 553 млрд грн. Это произошло за счет наращивания кредитования населения. Объем гривневых кредитов домохозяйств по сравнению с октябрем вырос на 2,7%, а с начала года — на 27,1% до 94,7 млрд грн. Объем гривневых кредитов бизнеса на конец ноября составил 457,3 млрд грн, что на 0,3% превышает объем по результатам октября и на 6,6% с начала года.

Объем остатков по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) продолжал сокращаться как за счет домохозяйств, так и бизнеса. В результате общий портфель кредитов домохозяйств уменьшился по сравнению с октябрем на 2,1% до 160,1 млрд грн, тогда как кредитование бизнеса несколько выросло — на 0,5% до 828 млрд грн.

В то же время, в ноябре общий портфель депозитов по банковской системе Украины остался практически на уровне предыдущего месяца (сократился на 0,4% до 856,3 млрд грн). Это произошло за счет уменьшения объема депозитов корпоративного сектора как в национальной, так и в иностранной валюте, которое было частично компенсировано притоком депозитов физических лиц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайцы переименуют один из украинских банков и введут его в ТОП-10 рынка. Китайцы, выкупившие госбанк, озвучили свои планы по его развитию.

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