Банки уходят из Каталонии на фоне риска отделения региона от Испании

Такой шаг будет предпринят с целью «защиты интересов клиентов, акционеров и сотрудников»

Один из крупнейших банков Испании намерен переместить свою штаб-квартиру из Каталонии в другой город в связи с возможностью объявления регионом независимости от Испании. Такому примеру может последовать еще один крупный кредитор страны.

В Banco Sabadell заявили, что совет директоров финучреждения принял решение переместить штаб-квартиру банка из Барселоны — столицы региона — в Аликанте, с целью «защиты интересов клиентов, акционеров и сотрудников».

Еще один банк — Caixabank (CAIXY) – также обдумывает уход из Каталонии.

Напомним, правительство Каталонии намеревалось провозгласить независимости от Испании в одностороннем порядке еще в понедельник, после спорного и хаотичной референдума в воскресенье, в ходе которого два миллиона каталонцев проголосовали за независимость региона.

Такое развитие событий может привести к тому, что Каталония — наиболее экономически развитый регион Испании — погрузится в политический кризис, что создаст существенную юридическую неопределенность для банков и компаний, работающих в регионе.

В среду акции банков Испании обвалились на фоне риска отделения, однако в четверг котировки снова пошли вверх на фоне слухов о наличии плана выхода из создавшегося кризиса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в 2017 году электронная коммерция в Испании вырастет на 17%. Согласно недавнему отчету, 11% компаний в Испании занимаются продажами B2C через свои веб-сайты. Для сравнения, в 2014 и 2015 годах показатель находился на уровне 9%.

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По материалам money.cnn.com