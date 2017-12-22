Беларусь хочет купить банк в Украине

В НБУ уже направлен соответствующий пакет документов

Паритетбанк, контролируемый правительством Беларуси, просит Национальный банк Украины разрешить ему покупку 100% акций украинского Сбербанка.

Сообщается, что решение о покупке Сбербанка было принято наблюдательным советом Паритетбанка по итогам анализа возможных путей развития банка.

Основным акционером Паритетбанка является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат 2565 частным лицам.

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Ранее сообщалось о том, что еще один украинский банк лишили лицензии. НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал еще один банк.

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По материалам finclub.net