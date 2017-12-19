Ощадбанк представил бесконтактную платежную карту для детей

Собственная карточка позволит детям рассчитываться в магазинах, а родителям — контролировать их расходы

Ощадбанк начал выпуск «Детской карточки». Это мгновенная бесконтактная платежная карта Mastercard с уникальным дизайном, который был разработан компаниями Mastercard, Ekonomika + и Ощадбанком в рамках конференции для уникальных тинейджеров «Завтра_2037».

Для разработки дизайна среди детей и подростков было проведено маркетинговое исследование.

Карточка дает возможность осуществлять безналичные расчеты, в том числе бесконтактные, в торговой сети, оплачивать услуги мобильной связи, осуществлять карточные переводы. Пополнять ее можно через информационно-платежные терминалы, банкоматы Ощадбанка или онлайн-систему «Ощад 24/7». Для получения карты не нужны документы. Приобрести ее можно в отделениях банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Приват24 можно отправлять открытки с деньгами. В приложении можно выбрать один из 22 вариантов дизайна открытки и написать пожелание.

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