В Приват24 можно отправлять открытки с деньгами

В приложении можно выбрать один из 22 вариантов дизайна открытки и написать пожелание

С 19 декабря все пользователи мобильного приложения Приват24 могут обмениваться открытками с денежными подарками. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Воспользоваться сервисом можно в меню «іЛистівка» в приложении Приват24 – ввести номер телефона человека, добавить приветствие и отправить. Получатель получит открытку в своем приложении в течение нескольких минут. Ему нужно будет выбрать карту, на которую будут начислены полученные с открыткой деньги.

Кроме того, ПриватБанк разработал набор наклеек с QR-кодами. Чтоб воспользоваться ими, нужно отсканировать код и добавить подарок для человека по номеру его телефона. Наклейку с кодом можно наклеить на любой физический подарок — букет, открытку, воздушный шарик или коробку конфет. Когда человек именно с этим номером отсканирует код, он сможет получить свой денежный подарок.

Распечатать наклейки можно самостоятельно на странице «iЛистівка».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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