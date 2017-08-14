В один клик: Укрзализныця упростила покупку билетов на сайте

Сайт Укрзализныци стал первым государственным веб-сервисом в Украине, где доступны оплаты с Masterpass

Отныне пользователи сайта Укрзализныци смогут оплачивать билеты в один клик, даже не держа физической банковской карты в руках. Укрзализныця в партнерстве с Mastercard, UNIT и ТАСКОМБАНКОМ интегрировали на сайте booking.uz.gov.ua решение для оплат с помощью цифровых кошельков Masterpass.

Цифровые кошельки Masterpass безопасно хранят данные банковских карт различных платежных систем, давая возможность рассчитываться быстрее и удобнее на сайтах и в мобильных приложениях — без необходимости каждый раз вводить карточные реквизиты для оплаты (CVC-2 код, номер карты и т.д.). Сервис уже доступен на основной и мобильной версиях сайта. Также компании работают над интеграцией Masterpass в мобильные приложения Укрзализныци на базе iOS и Android.

Если пользователь уже имеет зарегистрированный цифровой кошелек в Masterpass, система откроет доступ к ранее добавленным картам после авторизации на сайте и подтверждения номера мобильного телефона. Создать свой цифровой кошелек и добавить банковские карты любых банков и платежных систем можно непосредственно на сайте. Надежность и безопасность расчетов с Masterpass гарантирована международными стандартами Mastercard.

Ежедневно в Украине покупают около 150 тысяч билетов на поезда Укрзализныци. За этот год общее количество проданных билетов уже составило более 31 миллиона. Сейчас на сайте Укрзализныци доступны на выбор пользователя как оплаты с использованием цифрового кошелька Masterpass, так и онлайн-оплата с ручным вводом карточных реквизитов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, платформа цифровых кошельков Masterpass была запущена в Украине в июле 2016 года. Она доступна на сайтах и в мобильных приложениях более 2000 торговцев.

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