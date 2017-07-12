В Украине представили приложение для туризма с бонусами и мобильными платежами

С новым приложением туристам не придется думать об экономии во время путешествия — сервис сделает это за них

Вчера, 11 июля в Киеве состоялась презентация проекта “Национальная программа лояльности “Турист Украины”. Это совместная инициатива компании VISA, Министерства экономического развития и торговли Украины, ПриватБанка» и Ассоциации «Национальная Туристическая Организация Украины«. Она направлена на развитие бизнеса путешествий в стране, а также поощрение туристов.

Тестирование приложения для путешествий стартует 1 августа в Киеве, Одессе, Львове и Днепре. Пилот продлится до 1 октября. За это время волонтеры смогут оценить преимущества путешествий со скидками. А компании — эффективность программ лояльности. После проект будет расширен на всю Украину.

Формула проекта проста: туристические объекты (отели, рестораны, музеи и т. д.) подключаются к программе и привлекают внимание клиентов, а туристы, которые часто путешествуют, пользуются скидками и привилегиями. По сути, это туристическая социальная сеть, в которой можно получить баллы за посещение кафе во Львове и потратить их в одесском музее.

Редакция PaySpace Magazine объясняет, как приложение будет работать для туристов, что нужно сделать, чтобы принять участие в тестировании, и как бизнесу подключить свое заведение к сети.

Для туриста

Сейчас приложение работает в Альфа-версии. Это значит, что весь его функционал находится на этапе тестирования и не доступен широкой публике. Тем не менее, воспользоваться сервисом можно уже сегодня. Для этого нужно подключиться к пилоту, заполнив заявку на сайте проекта. Для участия в тесте планируется привлечь 500 волонтеров.

После завершения теста воспользоваться программой сможет любой желающий. Обязательное условие — наличие смартфона (iOS и Android) и карты любого банка Украины, которую нужно зарегистрировать в приложении. Этот шаг позволит туристу обойтись в чужом городе без наличных — расплачиваться в ресторанах, кафе и даже музеях можно будет просто сканируя QR-код. При этом деньги будут списываться с банковского счета туриста.

За каждую оплату в приложении путешественнику будут начисляться баллы. Которые повышают его статус в приложении и позволяют претендовать на бонусы других туристических объектов. На начальном этапе за каждые потраченные 10 гривен путешественнику полагается 1 балл. Чем больше балов накопится в приложении — тем больше привелегий. Так, накопив 20 тыс баллов, турист получает звание «Почетного путешественника». С этого момента он имеет право на максимальные преимущества во время путешествий.

Поощрение в программе начисляется также за различные активности в приложении. Например, check-in в новом городе добавит на счет клиента 100 баллов, 50 баллов можно заработать, пригласив друга в приложение, а 10 — запостив отзыв о новой локации в Facebook.

Использовать приложение смогут не только украинцы. В планах — добавить возможность подключения к услуге для иностранцев.

Для туристического бизнеса

Подключиться к туристической сети может любой бизнес в сфере туризма и развлечений. Для этого нужно заполнить специальную заявку на сайте туристической программы и согласовать размер скидок, которые компания готова предоставить туристу. Участие в программе на предполагает никаких дополнительных коммиссий для бизнеса.

Пока присоединиться к программме могут только те предприятия, которые имеют счет в ПриватБанке. Это позволит им принимать безналичные платежи турстов, всего лишь разместив QR-код на своем прилавке. Однако разработчики системы отметили, что в будущем перечень банков может быть расширен.

К проекту уже добавилось несколько крупных партнеров. Это международная система бронирования отелей Amadeus, к которой подключено 2 тыс украинских отелей. И туристический оператор Join Up, который уже несколько лет работает над турами по Украине.

Привлечение новых партнеров и локаций продолжается.

Идея предлагать путешественникам скидки не нова — во многих европейских столицах продаются специальные карты туриста, которые подразумевают посещение целого набора достопримечательностей по сниженной цене и скидки в кафе и рестранах.

Уникальность украинского решения в том, что одно приложение объединяет туристическую инфраструктуру всей страны. Кроме того, по словам создателей программы, это первая в мире инициатива, которая объединила программу лояльности и платежные сервисы — заплатить за все туристические сервисы можно прямо в приложении.

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