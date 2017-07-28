Безос за сутки потерял звание самого богатого человека в мире

Акции Amazon снова упали

В четверг утром основатель и CEO компании Amazon Джефф Безос ненадолго обошел Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes и возглавил этот рейтинг.

Состояние Безоса выросло до отметки $90,9 млрд за счет роста акций Amazon до $1,065.92. Состояние Гейтса оценивается в $90,7 млрд.

Однако лидерство Безоса длилось недолго: акции Amazon снова опустились.

В текущем году состояние Безоса выросло на $24,5 млрд, в основном благодаря его доле в компании Amazon (17%), рыночная капитализация которой недавно достигла полтриллиона долларов.

Следом за Гейтсом и Безосом в списке самых богатых людей планеты разместились ритейл-магнат Амансио Ортега ($82,7), Уоррен Баффет ($74,5) и Марк Цукерберг ($70,5 млрд).

Джефф Безос впервые появился в списке самых богатых людей США Forbes 400 в 1998 году, через год после запуска Amazon, с состоянием $1,6 млрд. В списке богатейших людей планеты Forbes 2017, опубликованном в марте, Безос занимает третье место. Тогда его состояние оценивалось в $72,8 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Forbes назвал самых богатых женщин 2017 года. В этом году женщины составляют 11% всего списка Forbes.

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По материалам huffingtonpost.com