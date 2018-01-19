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Билеты “Укрзалізниці” снова можно вернуть онлайн

19.01.2018 15:40

Функция возврата онлайн была недоступна больше месяца из-за спекуляций

Функцию возврата билетов онлайн вернули. Фото: dniprograd.org

Евгений Кравцов, и.о. главы Укрзалізниці”, сегодня написал в своем Facebook, что путешественники снова могут вернуть свои билеты онлайн и назвал заморозку функции возврата вынужденным, но оперативным способом реакции на спекуляции.

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Перед отключением функции возврата онлайн действительно было сложно купить многие билеты. С другой стороны, после этих мер безопасности для возврата клиентам приходилось распечатывать свой билет и идти с ним в кассу.

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Рубрики: НовостиУкраина
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