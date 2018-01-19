Едь сейчас — плати потом: в метро Шанхая новый формат оплаты проезда

С 20 января пассажиры метро Шанхая смогут расплачиваться за поездки с помощью мобильного приложения и QR-кода

QR-ридеры для приема оплаты за проезд уже установили на всех 389 станциях метро города. Специальное приложение разработал оператор шанхайского метро Shanghai Shentong Metro Group. Программа под названием “Metro daduhui” поддерживает платежные системы Alipay и China UnionPay. После скачивания приложения для пользователя генерируется QR-код с его платежными данными.

Приложение позволяет совершать платеж, даже если смартфон пользователя не подключен к интернету. То есть пассажиру позволят пройти в метро, но деньги со счета спишут позже.

На каждой станции будет минимум четыре QR-ридера — два на входе, два на выходе. Для быстрой адаптации пассажиров шанхайское метро предложило хорошие скидки на все поездки, оплаченные с приложения, до конца февраля. Пассажиры уже немного знакомы с системой — сначала ее два месяца тестировали на главной линии метро.

Транспортная сфера — один из самых горячих инновационных секторов, в которых сейчас пытаются утвердиться лидеры мобильных платежей. Так, Alipay уже запустил похожий сервис в 18 провинциях страны.

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В Пекине еще нельзя покупать поездки в метро с помощью QR-кода — там другая технология бесконтактной связи (NFC), благодаря которой пассажиры уже несколько лет как расплачиваются смартфонами. В киевском метро уже продают билеты с QR-кодом и электронные проездные. Также в подземке столицы можно оплатить проезд банковской картой.

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