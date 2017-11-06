ТОП-5 инноваций в Киевском метро: QR-билеты и скидки на проезд

Киевский метрополитен работает уже более половины столетия. Какие современные технологии используются под землей — читайте далее



6 ноября Киевский метрополитен празднует свое 57-летие. Полстолетия назад была открыта первая линия метро — от станции Вокзальная до станции Днепр. С тех пор метро не только значительно расширилось, но и стало более инновационным. В честь дня рождения, редакция Payspace Magazine составила список инноваций, которые меняют подземку.

Электронные проездные

Безналичные расчеты в метро берут начало еще в середине 1990-ых с появлением первых проездных с магнитными лентами. Спустя десятилетие — 1 декабря 2005 — на смену им пришли бесконтактные смарт-карты, которые активно используются и сегодня. Их пополняют на нужное количество поездок в кассе метрополитена, или в терминалах самообслуживания. За 12 лет пластиковые карты успели несколько раз сменить дизайн и заметно потеснили жетоны.

Оплата банковскими картами

В продолжение темы бесконтактных платежей, с 19 июня 2015 года в Киевском метро можно расплатиться бесконтактными картами платежной системы Mastercard. С 22 апреля 2016 такая опция появилась и у держателей бесконтактных карт ПРОСТIР. А еще через год — к сервису подключили карты Visa. Киев стал пятым городом в мире (после Лондона, Бухареста, Чикаго и Санкт-Петербурга), где можно оплачивать проезд банковским «пластиком».

Экономия с Metropass

Киевский метрополитен в партнерстве с платежной системой Mastercard и Ощадбанком запустил уникальную услугу — MetroPass. Она позволит киевлянам экономить, оплачивая проезд бесконтактными картами Mastercard. Раньше, чтобы пользоваться скидкой, нужно было приобрести в кассе проездной на месяц или накопительную карту. Сейчас оба инструмента интегрируются с платежной картой. Записать на карту поездки или проездной можно в специальных терминалах у касс центральных станций.

QR-коды вместо жетонов

Жетоны пока продолжают использоваться для оплаты проезда. Но руководство подземки уже воплощает план по переходу на новый формат билетов — летом 2017 в киевском метро начали продавать билеты с QR-кодом.

Видеокамеры в целях безопасности

Киевское метро оборудуют видеокамерами с системой распознавания лиц. До конца 2017 года камеры появятся в вестибюлях, а затем и в вагонах столичного метро. В службе такие меры объясняют требованиями безопасности.

Надеемся, что в последующие годы в метрополитене не перестанут внедрять инновации. Из передового опыта других стран можно отметить поезда без машиниста, интерактивные карты для навигации, виртуальные супермаркеты и велопарковки.

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