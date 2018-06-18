Стало известно, какие способы оплаты поездок распространены в столичной подземке

Согласно данным КП «Київський метрополітен», около 70% пассажиров подземки не используют жетоны. Об этом сообщается на официальной странице Киевского метрополитена в Facebook.

Отмечается, что наиболее распространенными средствами оплаты поездок в подземке столицы являются карта метро на количество поездок, банковская карта, мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, а также карточка киевлянина для льготных категорий пассажиров.

Так, пассажиры часто пользуются картами метрополитена. При пополнении такой карты на 50 поездок стоимость каждой из них составляет 4,5 грн, а не 5 грн. Кроме этого, после использования всех поездок, карту можно отдать обратно в кассу и вернуть ее стоимость.

Банковская карта, а также смартфон (благодаря мобильным приложениям Google Pay и Apple Pay) также являются удобными способами оплаты поездок. Расплатиться за поездки таким образом можно просто поднеся мобильный телефон или банковскую карту с PayPass/payWave к желтому турникету, которые установлены на станциях рядом с контролерами. Чтобы оплатить поездки с помощью смартфона, достаточно привязать к приложению данные платежной карты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на международной конференции для разработчиков Google I/O в Калифорнии оплату проезда в метро Киева признали одной из лучших в мире. Речь идет о проекте бесконтактной оплаты проезда через желтые турникеты.

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