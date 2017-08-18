Bitcoin Cash существенно вырос в цене

Цена Bitcoin Cash за последние сутки стремительно выросла и даже пересекла отметку в $500

Последние несколько дней средневзвешенный курс стабильно держался на уровне $300, опускаясь и повышаясь лишь на несколько долларов.

Сегодня же курс стремительно пошел вверх. Согласно Coinmarketcap, цена Bitcoin Cash утром достигала $567. На момент публикации она скорректировалась до уровня $471, демонстрируя суточный прирост на 57%.

Рыночная капитализация криптовалюты составила $7,7 млрд. По этому показателю монета поднялась на третье место в рейтинге криптовалют, опередив Ripple.

По суточному объему торгов актив обошел Ethereum и оказался на втором месте после Bitcoin с показателем $1,4 млрд. Наиболее активно Bitcoin Cash торгуется на бирже Bithumb в паре с южнокорейской воной.

Кроме того, сегодня утром и сам биткоин обновил свой рекорд, торгуясь на уровне выше $4500. Правда, затем цена монеты также потерпела коррекцию и на момент публикации составила $4318.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна готова к полной легализации биткоина. Легализация криптовалюты существенно повысит конкурентоспособность страны на рынке финансовых услуг.

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