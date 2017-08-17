Швейцарский банк начал предлагать клиентам Bitcoin Cash, Этериум и Лайткоин

Falcon запустит удобные сервисы для работы с рядом активов на базе блокчейна

Частный швейцарский банк Falcon стал первым в стране финансовым учреждением, предлагающим своим клиентам Bitcoin Cash, Этериум и Лайткоин.

Напомним, ранее Falcon уже запустил несколько удобных инструментов для работы с криптовалютой биткоин.

Услуга стала доступной благодаря сотрудничеству банка с местным стартапом Bitcoin Suisse AG.

Еще одно финучреждение Швейцарии Swissquote анонсировало интеграцию биткоина. Представители Swissquote называют себя «первым онлайн-банком в Европе, предлагающим инвестиции в биткоинах».

Новые сервисы на основе цифровых валют станут доступны клиентам Falcon уже 22 августа.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Bitcoin превзошел PayPal по рыночной капитализации. На момент публикации рыночная капитализация ведущей криптовалюты, по данным Coinmarketcap, составила $71 млрд.

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По материалам coindesk.com