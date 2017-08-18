Bitcoin на карту: платежная система Payza запустила новый сервис

Глобальная платежная платформа Payza представила новую функцию для пользователей-держателей Bitcoin

С новой услугой пользователям больше не нужно конвертировать Bitcoin в доллары, а затем вручную загружать их карту, потому что преобразование криптовалюты в обычные деньги будет происходить автоматически.

Эта функция работает с криптовалютой, которая хранится на счету пользователя. Если клиент держит биткоины на стороннем кошельке, ему придется сначала перевести их на свой счет в Payza, чтоб затем зачислить на карту.

Чтоб перевести на карту Payza биткоины, пользователи должны инициировать операцию по снятию средств на своем счете, выбрав карту в качестве метода снятия. При выборе валютного баланса для снятия средств нужно выбрать биткоин. Криптовалюта будет автоматически конвертирована в доллары и зачислена на карту.

Компания также обновила свое мобильное приложение, в котором к старым функциям добавлена и новая возможность автоматической конвертации биткоина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что швейцарский банк начал предлагать клиентам Bitcoin Cash, Этериум и Лайткоин. Falcon запустит удобные сервисы для работы с рядом активов на базе блокчейна.

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По материалам thepaypers.com