Bitcoin по $4200: период затяжного снижения завершился

Стремительно расти в цене начала и цифровая монета Zcash

В ночь на четверг, 28 сентября, цена биткоина поднялась выше $4200, вернувшись к отметкам двухнедельной давности.

Последний раз на этом уровне первая криптовалюта торговалась 12 сентября, в начале периода затяжного снижения. Низшая точка за этот временной отрезок была достигнута 15 сентября, когда цена биткоина на фоне новостей о закрытии криптовалютных бирж в Китае опускалась ниже $3000.

На момент публикации, по данным Coinmarketcap средневзвешенный курс криптовалюты составил $4222 при капитализации в $70,05 млрд.

Более того, вслед за биткоином положительный тренд демонстрируют другие основные криптовалюты, совокупная капитализация которых к данному моменту составляет $146,4 млрд.

Отдельно обращает на себя внимание стремительный взлет Zcash, обусловленный появлением новости о предстоящем добавлении криптовалюты на крупнейшую южнокорейскую биржу Bithumb.

За несколько часов криптовалюта, до этого торговавшаяся в районе $280, выросла в цене более чем на $100, взяв в определенный момент и планку в $400.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биткоин снова может разделиться. Имя биткоина сможет носить еще одна криптовалюта, если небольшая группа майнеров и разработчиков реализует запланированный хардфорк.

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По материалам forklog.com