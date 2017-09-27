Сначала Cash, теперь Gold: биткоин снова может разделиться

Имя биткоина сможет носить еще одна криптовалюта, если небольшая группа майнеров и разработчиков реализует запланированный хардфорк

Bitcoin Gold может образоваться 25 октября по такому же сценарию, как и Bitcoin Cash – блокчейн, который откололся от биткоина этим летом в результате хардфорка. Идея проекта заключается в запуске улучшенного протокола, который бросит вызов в том числе и форку Bitcoin Cash. Ожидается, что новая криптовалюта станет доступна на биржах с 1 ноября.

Слухи о вероятности этого немаловажного события только начинают распространяться среди криптосообщества. Вероятно, что в случае очередного хардфорка сеть Bitcoin Gold окажется еще меньше, чем сеть Bitcoin Cash – по крайней мере, новый раскол поддерживает не так много майнеров, как в прошлый раз.

Не смотря на это, изменение протокола несет в себе цель, которая может привлечь многих в сообществе: создание действительно децентрализованного биткоина. Прежде всего, разработчики надеются предоставить возможность майнинга большему количеству участников. Они планируют изменить алгоритм майнинга биткоинов, позволив добывать криптовалюту с помощью видеокарт. Это уменьшило бы влияние крупных майнеров на сеть.

При этом даже руководители и сторонники проекта признают, что многие детали возможного хардфорка еще не проработаны. Ведущий разработчик Bitcoin Gold под псевдонимом «h4x» заявил, что проект «все еще развивается», а детали, включая точный размер блока, все еще обсуждаются.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon начнет принимать оплату в биткоинах. Стало известно, когда онлайн-гигант планирует начать принимать к оплате ведущую криптовалюту.

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По материалам coindesk.com