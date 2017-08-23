Биткоин в космосе: проведена первая транзакция со спутника

Новый проект Blockstream Blockchain Satellite сделает биткоин-транзакции доступными для жителей всех стран мира, даже без доступа к интернету

Компания Blockstream провела первую биткоин-транзакцию со спутника Blockchain Satellite. Об этом сообщим CEO компании Адам Бэк в Твиттере.

На прошлой неделе в Blockstream сообщили о запуске проекта, в рамках которого будут арендовать спутники, чтобы сделать биткоин-транзакции доступными для жителей в любой стране мира.

Система обеспечит проведение биткоин-транзакций в реальном времени, даже без доступа к интернету.

Сейчас компания проводит бета-тестирование проекта в Африке, Европе, Южной и Северной Америке, в рамках которого пользователи уже могут использовать спутники для загрузки узла биткоина, хранящего историю всех операций с криптовалютой.

По словам Бэка, Blockstream запустит API, с помощью которого разработчики и компании смогут отправлять данные через спутник за небольшую плату.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что нардепы приобрели биткоинов на сотни миллионов гривен. В Верховной Раде обнаружены три депутата из «Блока Петра Порошенко» (БПП), которые являются владельцами криптовалюты биткоин на огромные суммы.

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По материалам cointelegraph.com