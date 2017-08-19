Спутники сделают биткоин-транзакции доступными для всех

С помощью биткоин-спутников каждый житель Земли будет иметь доступ к сети обмена биткоина на товары и услуги

Биткоин-компания Blockstream запускает свой новый проект Satellite, в рамках которого арендует спутники связи и будет через них транслировать информацию о биткоин-сделках, что сделает биткоин-транзакции доступными для всех.

Система обеспечит проведение биткоин-транзакций в реальном времени по всему миру, даже без доступа к интернету. Однако в тестовой версии сервиса доступ к интернету все еще необходим.

Сейчас компания проводит бета-тестирование проекта в Африке, Европе, Южной и Северной Америке, в рамках которого пользователи уже могут использовать спутники для загрузки узла биткоина, хранящего историю всех операций с криптовалютой.

С помощью биткоин-спутников каждый житель Земли будет иметь доступ к сети обмена биткоина на товары и услуги, а также избавит владельцев криптовалюты от контроля со стороны государства, сделает биткоин более независимым и стабильным активом.

Для подключения к биткоин-спутнику необходимо иметь лишь персональный компьютер, спутниковую тарелку, приемник и SDR usb-ключ. Стоимость оборудования невысокая, но даст возможность пользователям совершать все необходимые операции с помощью технологии блокчейн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Bitcoin превзошел PayPal по рыночной капитализации. Впервые в истории капитализация биткоина достигла уровня платежного гиганта PayPal в $70 млрд.

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По материалам coindesk.com