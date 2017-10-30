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Блокчейн будут использовать в системах аутентификации пользователей

30.10.2017 16:30

Соответствующую патентную заявку подала компания Sony

Блокчейн будут использовать в системах аутентификации пользователей. Фото: europano.info

Японская компания Sony предложила использование технологии блокчейн при создании системы многофакторной аутентификации пользователей при совершении определенных транзакций. Соответствующая патентная заявка была опубликована 26 октября на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

В документе описывается использование двух отдельных блокчейн-платформ, которые взаимодействуют между собой в рамках системы многофакторной аутентификации пользователей (MFA).

Подобный принцип предполагает, что пользователь, помимо юзернейма и пароля, также должен ввести дополнительный код, который генерируется при каждом новом входе на тот или иной сайт или платформу.

По задумке разработчиков Sony, эти коды будет генерировать одна блокчейн-платформа, после чего они будут передаваться на вторую платформу для подтверждения идентификационных данных пользователя при попытке совершить транзакцию.

Возможные транзакции, как говорится в заявке, включают в себя «передачу активов и генерирование контрактов».

Напомним, ранее в этом году Sony совместно с IT-гигантом IBM разработала блокчейн-решение для безопасного обмена сведениями об успеваемости студентов. Тогда же представители японского конгломерата заявили, что компания будет также изучать возможности использования технологии блокчейн в таких сферах, как логистика и управление цепями поставок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине появится первая товарная биржа на блокчейне. Украинские предприятия нефтяной, сельскохозяйственной и химической отраслей смогут пользоваться современными blockchain-технологиями.

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По материалам forklog.com

Рубрики: BlockchainSonyБезопасностьКомпанииНовостиТехнологии
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