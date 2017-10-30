Блокчейн будут использовать в системах аутентификации пользователей

Соответствующую патентную заявку подала компания Sony

Японская компания Sony предложила использование технологии блокчейн при создании системы многофакторной аутентификации пользователей при совершении определенных транзакций. Соответствующая патентная заявка была опубликована 26 октября на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

В документе описывается использование двух отдельных блокчейн-платформ, которые взаимодействуют между собой в рамках системы многофакторной аутентификации пользователей (MFA).

Подобный принцип предполагает, что пользователь, помимо юзернейма и пароля, также должен ввести дополнительный код, который генерируется при каждом новом входе на тот или иной сайт или платформу.

По задумке разработчиков Sony, эти коды будет генерировать одна блокчейн-платформа, после чего они будут передаваться на вторую платформу для подтверждения идентификационных данных пользователя при попытке совершить транзакцию.

Возможные транзакции, как говорится в заявке, включают в себя «передачу активов и генерирование контрактов».

Напомним, ранее в этом году Sony совместно с IT-гигантом IBM разработала блокчейн-решение для безопасного обмена сведениями об успеваемости студентов. Тогда же представители японского конгломерата заявили, что компания будет также изучать возможности использования технологии блокчейн в таких сферах, как логистика и управление цепями поставок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине появится первая товарная биржа на блокчейне. Украинские предприятия нефтяной, сельскохозяйственной и химической отраслей смогут пользоваться современными blockchain-технологиями.

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По материалам forklog.com