В Украине готовят законопроект по внедрению технологии блокчейн

В подготовке законопроекта принимают участие представители ЕБРР

В Киеве состоялось первое заседание представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и рабочей группы экспертов по разработке законопроекта о внедрении и стимулировании развития технологии блокчейн на национальном уровне.

Об этом сообщил советник главы Агентства электронного управления Украины Константин Ярмоленко на своей странице в Facebook.

#Blockchain #Ukraine #LawAmazing News! ) New Blockchain Law!Сегодня в киевской штаб-квартире Европейского Банка Реко… Geplaatst door Konstantin Yarmolenko op woensdag 25 oktober 2017

Согласно сообщению, на заседании была определена необходимость введения в нормативное поле понятий «блокчейн», «криптовалюта», «майнинг», «смарт-контракт», «токен/токенизация» и «ICO».

В свою очередь, первый заместитель Агентства электронного управления Украины Алексей Выскуб отметил, что внедрение технологии блокчейн должно проводиться параллельно с реформами eGov и соответствовать принципу «digital by default».

Ожидается, что законопроект будет подготовлен в течение двух месяцев, после чего его представят Верховной Раде на рассмотрение.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на рассмотрение Верховной Рады подали еще один законопроект о криптовалютах. Верховная Рада рассмотрит законопроект о признании криптовалют финансовым активом и скидках для майнеров.

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По материалам forklog.com