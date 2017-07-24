Блокчейн-стартап получил €2 млн от Европейского Союза

Billion Group использует средства для разработки новых решений для e-commerce-платежей и монетизации контента

Британский блокчейн-стартап Billion Group получил €2 млн от Horizon 2020, крупной исследовательской программы Европейского Союза.

Согласно сообщению Billion Group, средства пойдут на поддержку уже существующих решений для корпоративных платежей на основе технологии распределенного реестра, а также разработки новых решений для e-commerce-платежей и монетизации контента.

В Billion Group утверждают, что именно e-commerce-платежи и монетизация контента станут основным драйвером глобального спроса на микроплатежи, особенно на развивающихся рынках. Стартап намерен запустить сервисы для мерчантов в сфере e-commerce-платежей и монетизации контента в Польше осенью и в Великобритании в 2018 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что сингапурский стартап выпускает платежные карты с мгновенной конвертацией криптовалют. Выпущенная стартапом TenX карта Visa, мгновенно конвертирует цифровые валюты в фиатные деньги: доллары, йены и евро.

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По материалам coindesk.com