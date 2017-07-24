Сингапурский стартап выпускает платежные карты с мгновенной конвертацией криптовалют

Стартап TenX решил проблему использования цифровых валют в реальном мире

Самой большой проблемой для пользователей биткоина и других криптовалют стало их использование в реальном мире. Сингапурский стартап TenX нашел решение этой проблеме.

Так, выпущенная стартапом карта Visa, мгновенно конвертирует цифровые валюты в фиатные деньги: доллары, йены и евро. С каждой транзакции компания взимает комиссию в размере 2%. Объем транзакций ограничен до $2 тыс в год. TenX уже получила 10 тыс заказов на выпуск таких карт.

Новая услуга работает следующим образом: компания TenX создала приложение, которые функционирует как цифровой кошелек, привязанный к карте Visa, что делает возможным совершение платежей с криптовалютного счета во всех торговых точках, принимающих карты Visa, а мерчанты при этом получают платежи в местной валюте.

Сейчас карта поддерживает транзакции в восьми цифровых валютах, включая dash и augur. К концу года компания планирует добавить поддержку еще трех криптовалют.

Сейчас TenX ежемесячно обрабатывает транзакции на сумму около $100 тыс. А к концу 2018 года компания намерена увеличить ежемесячные объемы транзакций до $100 млн и охватить 100 млн пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Австрии криптовалюты можно купить в почтовых отделениях. В более чем 1 800 почтовых отделениях по всей Австрии для покупки доступны четыре самые популярные криптовалюты.

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По материалам straitstimes.com