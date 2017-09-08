Блокчейн-стартап сделает рынок электроэнергии более эффективным

Стартап Power Ledger, который обеспечивает торговлю электроэнергией в обход дистрибьюторов, привлек $17 млн через ICO

Power Ledger – австралийский стартап, который намерен использовать технологию блокчейн для создания P2P сети возобновляемых источников энергии — привлек $17 млн через ICO.

За 72 часа компании удалось распродать 100 млн токенов POWR на общую сумму $17 млн.

Сегодня, 8 сентября, Power Ledger снова поставит на продажу 150 млн токенов. Соучредитель и управляющий директор Дэвид Мартин ожидает, что в результате ICO стартап имеет все шансы привлечь от $20 млн до $30 млн. Хотя, изначально в компании рассчитывали привлечь не менее $100 млн.

Доходы от продажи токенов пойдут на расширение компании и внедрение ее сервисов на новых рынках.

В прошлом году систему уже протестировали в Западной Австралии, а летом ее впервые применили в реальном мире на базе жилого комплекса в Фримантле. Компания Power Ledger стала первой в Австралии, обеспечившей систему торговли электроэнергией в обход дистрибьюторов.

С тех пор Power Ledger подписала соглашение с Indra Australia и заявила о планах применять свою систему для зарядки электромобилей. Над новым проектом Power Ledger будет работать совместно с австралийским поставщиком энергии Synergy.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Япония будет использовать блокчейн в сфере возобновляемой энергетики. Домохозяйства в Японии смогут делиться электроэнергией, генерируемой альтернативными источниками, благодаря технологии блокчейн.

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По материалам greentechmedia.com