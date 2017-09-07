Технологию блокчейн впервые применят для страхования морских грузов

Над платформой для страхования морских грузов на базе блокчейна работают компании EY, Microsoft и Maersk

Консалтинговая компания EY, компания по защите данных Guardtime, Microsoft и оператор морских судов Maersk начали работу над совместным проектом — платформой для страхования морских грузов на основе блокчейна, которая обеспечит реальное внедрение технологии в сферу судоходства.

EY и Guardtime сообщили, что платформа уже готова к использованию и будет запущена в январе. Так, начиная со следующего года Maersk, а также страховые компании MS Amlin и XL Catlin начнут использовать платформу в ряде своих бизнес-процессов. Платформа уже прошла 20-недельное тестирование на базе Maersk.

По данным EY, страхование морских грузов — это самая неэффективная сфера страхования в целом. Судоходные компании вкладывают в нее около $30 млрд ежегодно.

Технология блокчейн может радикально изменить ситуацию. Блокчейн автоматически обрабатывает транзакции с помощью так называемых «смарт-контрактов», используя компьютерные алгоритмы, что устраняет необходимость проверки со стороны третьих лиц.

Технология уже обеспечила революционные решения для сферы финансов и здравоохранения. Однако до сих пор технология почти не использовалась на практике за пределами криптовалютного рынка.

По словам Голта, технология блокчейн является «неотъемлемой частью» этой платформы, так как она гарантирует, что все стороны процесса — судоходные компании, брокеры, страховщики и другие поставщики — имеют доступ к одной базе, данные которой могут быть включены в страховые контракты.

Платформа построена на облачной технологии Microsoft Azure.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Киеве продали первый лот с использованием технологии блокчейн. Система аукционов на блокчейне обеспечивает прозрачность любых транзакций за счет того, что база с такой технологией защищена от подмены данных.

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По материалам reuters.com