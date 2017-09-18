BMW заменит автомобильные ключи мобильным приложением

В компании утверждают, что автомобильные ключи больше не нужны благодаря появлению функциональных приложений

Немецкий автопроизводитель BMW всерьез задумывается над тем, чтобы заменить автомобильные ключи мобильным приложением. Об этом сообщил член совета директоров компании агентству Reuters.

Тот факт, что все потребители теперь имеют смартфоны и наличие приложения BMW, которое позволяет открывать свой автомобиль, сделало ключи практически ненужными.

«На самом деле, многим людям ключи просто не нужны», заявил Робертсон в интервью в ходе автошоу во Франкфурте, объясняя, что ключи больше не нужны даже для того, чтобы завести автомобиль.

«Водителям даже не приходится доставать их из кармана, так зачем вообще носить их с собой?» сказал Робертсон, добавив, что BMW и вовсе рассматривает возможность отказа от автомобильных ключей, однако, пока не обозначил никаких сроков.

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Ранее сообщалось о том, что в США легализовали беспилотные автомобили. На рынке беспилотных автомобилей США могут появиться до 100 тыс таких транспортных средств.

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По материалам reuters.com