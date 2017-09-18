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BMW заменит автомобильные ключи мобильным приложением

18.09.2017 14:42

В компании утверждают, что автомобильные ключи больше не нужны благодаря появлению функциональных приложений

Автомобильные ключи мобильные приложения

BMW заменит автомобильные ключи мобильным приложением. Фото: topdrive.cz

Немецкий автопроизводитель BMW всерьез задумывается над тем, чтобы заменить автомобильные ключи мобильным приложением. Об этом сообщил член совета директоров компании агентству Reuters.

Тот факт, что все потребители теперь имеют смартфоны и наличие приложения BMW, которое позволяет открывать свой автомобиль, сделало ключи практически ненужными.

«На самом деле, многим людям ключи просто не нужны», заявил Робертсон в интервью в ходе автошоу во Франкфурте, объясняя, что ключи больше не нужны даже для того, чтобы завести автомобиль.

«Водителям даже не приходится доставать их из кармана, так зачем вообще носить их с собой?» сказал Робертсон, добавив, что BMW и вовсе рассматривает возможность отказа от автомобильных ключей, однако, пока не обозначил никаких сроков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США легализовали беспилотные автомобили. На рынке беспилотных автомобилей США могут появиться до 100 тыс таких транспортных средств.

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По материалам reuters.com

Рубрики: НовостиТехнологии
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