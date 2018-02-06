Богатейшие люди мира за день потеряли более ста миллиардов долларов

Накануне основные фондовые индексы США рухнули на 3,8-4,6%

Обвал американских фондовых индексов в понедельник привел к тому, что 500 богатейших людей мира потеряли $114 млрд активов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сильнее всего сократилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — он потерял $5,1 млрд. Около $3,6 млрд потерял основатель Facebook Марк Цукерберг. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса сократилось на $3,3 млрд.

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли за день по $2,3 млрд, а основатель Microsoft Билл Гейтс — $2,25 млрд.

Напомним, в понедельник основные фондовые индексы США рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США.

Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 — 4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq — 3,78%, до 6967,53 пункта. Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что богатейшие люди мира в 2017 увеличили свое состояние еще на $1 трлн. Богатейшие люди мира за прошлый год стали еще богаче.

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По материалам biz.liga.net