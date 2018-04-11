Большинство стран ЕС заключили партнерство в сфере Blockchain

22 страны ЕС подписали договор о партнерстве в развитии Blockchain-технологий

22 государства ЕС 9 апреля подписали декларацию о создании Европейского партнерства в сфере Blockchain-технологий.

Участники проекта намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.

из текста декларации



Соглашением предусматривается, что первые трансграничные акции должны начаться к концу 2019 года.

Тем временем вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип призвал страны ЕС взять на себя обязательства в развитии технологии Blockchain, которая, наряду с искусственным интеллектом (AI), «находится среди областей, где Европа играет ведущую роль». Об этом он заявил во вторник на Digital Day 2018 в Брюсселе.

Андрус Ансип

вице-президент Еврокомиссии

Также он заявил о важности инвестиций в развитие Blockchain, AI, цифрового здравоохранения и другие области цифровизации экономики, добавив, что существующего финансирования недостаточно.

В марте Еврокомиссия опубликовала «План развития финтеха» на ближайшие годы, включив в него технологию блокчейн и уточнение правовых вопросов, связанных со смарт-контрактами и первичными предложениями монет (ICO).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что страховые гиганты анонсировали общий блокчейн-проект. Американские компании UnitedHealth и Humana уже запустили пилотный проект.

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По материалам forklog.com