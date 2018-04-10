Для автомобилей изготовят цифровые номера с дисплеем и датчиками

Водители в Дубае вскоре смогут крепить к своим авто цифровые номерные знаки

В мае в крупнейшем городе ОАЭ начнется тестирование новых номерных знаков для автомобилей. Так, уже известно, что они будут оснащены цифровыми экранами и GPS, а также смогут передавать сигналы в аварийные службы о дорожных происшествиях.

Кроме вызова экстренных служб, технология позволяет обмениваться информацией о столкновении с другими участниками дорожного движения, чтобы избежать заторов.

Если машина или номерной знак был украден — соответствующая информация сразу отобразится на цифровом табло.

Цифровые номерные знаки также облегчат водителям расчеты за нарушения или парковку. Средства будут автоматически списываться с учетных записей водителей.

Пока неясно, сколько будут стоить новые номерные знаки. Также предстоит выяснить особенность их эксплуатации в пустынном климате города. Все подробности нового проекта будут известны по итогам тестирования, которое завершиться в ноябре текущего года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В прошлом году в Дубае протестировали первое беспилотное летающее такси. Устройство представляет собой небольшой вертолет с 18 пропеллерами и может вместить двух пассажиров.

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По материалам: BBC