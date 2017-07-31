Будьте осторожны: пользователи сообщают о новом вирусе в Facebook

Украинские пользователи Facebook сообщают о получении вирусных ссылок в мессенджере

Украинские пользователи социальной сети Facebook предупреждают о вирусе, который рассылается через сообщения в мессенджере. Пользователь получает ссылку на Google Docs, которая выглядит как видео с фото его друга. При переходе жертва попадает на фишинговый сайт, напоминающий YouTube, на котором предлагается установить расширение для браузера.

Чтобы не стать жертвой вируса, не переходите по ссылкам, даже полученным от близких друзей. Особенно если получили такое сообщение неожиданно. Обращайте особое внимание на ссылки, похожие на YouTube или Google Docs. Лучше переспросить в чате у своего знакомого, на самом ли деле он отправлял вам что-то важное.

Если человек все-таки скачает такое вирусное расширение для браузера, от его имени также будут рассылаться подобные сообщения в мессенджере Facebook.

Напомним, в результате масштабной кибератаки 27 июня вышли из строя 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров. Таким образом, вирус Petya поразил каждый десятый компьютер в Украине.

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