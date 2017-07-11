Осторожно: новый вирус крадет деньги с банковских карт

Атаке вируса подверглись несколько стран, в том числе и Украина

Зафиксированы случаи воровства денег с банковских карт при помощи троянcкой программы Neutrino. Атаке вируса подверглись Россия, Украина, Казахстан, Алжир, Египет, сообщают в лаборатории Касперского.

Однако, эксперт Олег Жуков на своей странице в Facebook поясняет, что этот вирус опасен для пользователей банковских киосков самообслуживания с «банкоматной» PIN-клавиатурой и «банкоматным» считывателем карт, а также для PC-POSов (то есть POS-терминалов для оплаты банковскими картами, собранных на базе какого-то ридера карт и компьютера на Windows), однако последние практически отсутствуют в Украине.

При этом, вирус совершенно безвреден для владельцев банковских карт, которые пользуются терминалами — «пополняшками» или банковскими киосками самообслуживания, которые оснащены встраиваемыми в киоски банковскими терминалами, например Ingenico iSelf, независимо от того, какая операционная система используется в самом киоске самообслуживания, Windows, Linux или Android.

Терминалы самообслуживания ПриватБанка не подвергнутся атаке, так как работают на Linux, а не Windows, уточнил Жуков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что мобильный вирус заразил 14 млн смартфонов по всему миру. Вредоносная программа уже принесла своим создателям 1,5 млн долларов.

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