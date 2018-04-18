Cambridge Analytica собиралась выпустить свою криптовалюту

Скандальная Cambridge Analytica хотела провести ICO и выпустить свою криптовалюту

Аналитическая компания Cambridge Analytica, которая ранее была задействована в скандале с утечкой данных с Facebook, планировала запустить собственную криптовалюту на $30 млн в рамках ICO. Первичное предложение монет компания хотела провести еще в 2017 году.

Cambridge Analytica подтвердила информационному агентству Reuters, что ранее ее интересовала технология Blockchain. Однако в компании не уточнили, продолжают ли они работать над подготовкой к ICO.

Однако стало известно о партнерстве Cambridge Analytica с несколькими криптовалютными стартапами. Например, летом 2017 года компания сотрудничала с платформой Dragon Coin, которая продвигала свою криптовалюту для игроков казино. В поддержку Dragon Coin, Cambridge Analytica предоставляла возможность потенциальным инвесторам отправиться в отпуск в Макао.

Согласно информации СМИ, Cambridge Analytica начала подготовку к проведению ICO еще в середине 2017 года. Тогда процесс подготовки контролировали руководитель британского подразделения Александр Никс и бывшая сотрудница компании Бриттани Кайзер. В ходе ICO планировалось привлечь $30 млн. Но после скандала с Facebook, ни о каком ICO не могло быть речи. К тому же полномочия Никса были приостановлены.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, интернет-магазин Taobao обновил список товаров и услуг, запрещенных для размещения на сайте. В ассортименте такой продукции есть позиции, связанные с криптовалютами. Новая политика Taobao запрещает размещать как услуги, связанные с продажей криптовалют, так и продукцию блокчейн-индустрии, например, популярные игры про крипто-животных.

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По материалам reuters.com.