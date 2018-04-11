Популярный интернет-магазин запретил упоминать криптовалюты и ICO

Интернет-магазин Taobao обновил правила размещения продукции, связанной с криптовалютами и ICO

Интернет-магазин Taobao, которым управляет китайская компания Alibaba, обновил список товаров и услуг, запрещенных для размещения на сайте. В ассортименте такой продукции есть позиции, связанные с криптовалютами.

В обновленной версии правил, опубликованной во вторник, 10 апреля, Taobao официально запретил магазинам размещать на своей платформе информацию об услугах первичного предложения монет (ICO). Среди таких услуг: маркетинг, технологическое развитие, составление бизнес-предложений.

Обновленная версия правил будет действовать с 17 апреля. Новая политика Taobao запрещает размещать как услуги, связанные с продажей криптовалют, так и продукцию блокчейн-индустрии, например, популярные игры про крипто-животных. Кроме этого, ограничения распространяются на продажу устройств для майнинга и учебных инструкций о том, как добывать криптовалюту.

Магазины, которые будут продолжать размещать запрещенные товары и услуги на сайте, руководство интернет-магазина накажет.

Народный банк Китая (НБК) в сентябре 2017 года запретил проведение ICO на территории страны. Однако некоторые сервисы, связанные с ICO, оставались активными даже после запрета. Среди них были такие, которые сознательно помогали ICO-проектам наполнять их документацию фальшивой информацией.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Резервный банк Индии запретил операции с криптовалютами. При этом в центробанке отметили, что по-прежнему заинтересованы в изучении потенциала технологии блокчейн. Также регулятор рассматривает идею выпуска собственной цифровой валюты.

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По материалам: Coindesk