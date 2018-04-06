В одной из крупных стран запретили операции с криптовалютами

Банки обяжут в течение трех месяцев прекратить все сделки и операции, связанные с криптовалютами

Резервный банк Индии (RBI) запретил регулируемым банкам и их клиентам заниматься криптовалютами.

Биткоин и другие криптовалюты в последние месяцы вызвали беспокойство ряда центральных банков, но полный запрет от RBI — это пока крайняя мера, принятая крупным регулятором.

В заявлении RBI говорится, что банки и другие организации, регулируемые центробанком, «не должны заниматься или предоставлять услуги каким-либо физическим или юридическим лицам, занимающимся виртуальными валютами». Любой банк, ныне находящийся в торговых отношениях с использованием криптовалют, получит три месяца на выход из этих отношений.

Согласно RBI, запрету предшествовали три публичных предупреждения об опасностях криптовалютных сделок, включая проблему защиты потребителей, целостности рынка и угрозу отмывания денег.

При этом в центробанке отметили, что по-прежнему заинтересованы в изучении потенциала технологии блокчейн как средства повышения эффективности и инклюзивности финансовой системы.

Также регулятор рассматривает идею выпуска собственной цифровой валюты. Считается, что это помогло бы снизить затраты на печать банкнот. Выводы относительно возможности реализации такого проекта представят уже в конце июня.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на рынке криптовалютных бирж состоялась крупная сделка. Известная японская биржа Coincheck продана.

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По материалам finextra.com