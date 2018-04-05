Япония сделала еще один шаг к регулированию ICO

В стране разработали руководящие положения для регулирования ICO

Поддерживаемая государством исследовательская группа при токийском Университете Тама представила руководящие принципы для регулирования и легализации в Японии сферы первичных предложений монет (ICO).

В соответствующем документе изложены базовые требования к идентификации инвесторов, мерам противодействия отмыванию денег, отслеживанию прогресса реализации проектов, защите держателей ценных бумаг и долговых обязательств.

Также отмечается, что эмитенты токенов должны полностью раскрывать информацию о распределении привлеченных средств и прибыли, а также о состоянии активов и обязательств. Примечательно, что в документе нет четкого определения ICO-токенов в качестве ценных бумаг.

Криптовалютные биржи, в свою очередь, должны будут разработать единые стандарты для листинга ICO-токенов, а также противодействовать инсайдерской торговле.

Эти предложения будут направлены на рассмотрение в Агентство финансовых услуг Японии (FSA). На их основе в течение нескольких лет может появиться новый закон, который и легализует сферу ICO.

В исследовательскую группу вошли: член Либерально-демократической партии Японии Такуйя Хираи, глава крупнейшей в стране биржи bitFlyer Юзо Кано, а также представители финансовых групп Mitsubishi UFJ, Mitsui и Mizuho.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что рейтинговые агентства считают венесуэльскую криптовалюту аферой. Авторитетные ресурсы в сфере ICO называют венесуэльскую криптовалюту скамом.

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По материалам forklog.com