Рейтинговые агентства считают венесуэльскую криптовалюту аферой

Авторитетные ресурсы в сфере ICO называют венесуэльскую криптовалюту скамом
Сразу несколько рейтинговых сайтов ICO назвали венесуэльскую криптовалюту мошеннической. Продажи национальной криптовалюты Венесуэлы Petro стартовали две недели назад, а многие ее характеристики по-прежнему остаются тайной.
Так, портал ICOindex.com присвоил Petro статус «скам» – инвестиционный проект, который по какой-либо причине прекратил выплаты инвесторам, либо вообще не собирался никому платить. Ресурс отметил, что проект не предоставил важной информации, начиная с описания механизма до технологии и предполагаемого обеспечения нефтью.
Еще один популярный рейтинговый сайт, ICObench, присвоил Petro рейтинг 1,6 из возможных 5. Другие площадки, включая Cryptorated и ICOreview, даже не стали делать обзоры венесуэльского проекта.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее президент Венесуэлы рассказал, как потратить криптовалюту Petro. Недвижимость в Венесуэле можно будет купить за государственную криптовалюту.
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По материалам epravda.com.ua