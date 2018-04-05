Рейтинговые агентства считают венесуэльскую криптовалюту аферой

Авторитетные ресурсы в сфере ICO называют венесуэльскую криптовалюту скамом

Сразу несколько рейтинговых сайтов ICO назвали венесуэльскую криптовалюту мошеннической. Продажи национальной криптовалюты Венесуэлы Petro стартовали две недели назад, а многие ее характеристики по-прежнему остаются тайной.

Так, портал ICOindex.com присвоил Petro статус «скам» – инвестиционный проект, который по какой-либо причине прекратил выплаты инвесторам, либо вообще не собирался никому платить. Ресурс отметил, что проект не предоставил важной информации, начиная с описания механизма до технологии и предполагаемого обеспечения нефтью.

Еще один популярный рейтинговый сайт, ICObench, присвоил Petro рейтинг 1,6 из возможных 5. Другие площадки, включая Cryptorated и ICOreview, даже не стали делать обзоры венесуэльского проекта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее президент Венесуэлы рассказал, как потратить криптовалюту Petro. Недвижимость в Венесуэле можно будет купить за государственную криптовалюту.

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По материалам epravda.com.ua