Недвижимость в Венесуэле можно будет купить за государственную криптовалюту

В местных СМИ появилась информация о том, что президент Венесуэлы, Николас Мадуро планирует разрешить жителям страны приобретать недвижимость за национальную криптовалюту. До сих пор не ясно, смогут ли люди использовать другие криптовалюты, но по мнению правительства, такой инновационный подход положительно скажется на криптовалютном секторе.

На данный момент страна уже нашла применение средствам, привлеченным во время предпродажи токенов: $735 млн пойдут на строительство 230 тыс жилых домов. В ходе ICO было привлечено более $5 млрд. Из этого может следовать, что Венесуэла попытается внедрить криптовалюту в разные сектора экономики.

На сегодняшний день Petro можно купить за российские рубли, турецкие лиры, евро, юани, BTC, ETH и NEM.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что президент Венесуэлы объявил о деноминации национальной валюты. Помимо этого он объявил за какую валюту можно будет купить венесуэльскую криптовалюту Petro. Для использования виртуальной валюты будут созданы четыре специальные экономические зоны: остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес, а также зоны «Парагуана» и «Уренья».

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По материалам noticiaaldia.com