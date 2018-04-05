В Казахстане могут запретить криптовалюту

Запретят ли криптовалюту в Казахстане?

В сети появилась довольно неоднозначная информация о том, что Центробанк Казахстана размышляет о запрете использования, трейдинга и майнинга криптовалюты. Об этом стало известно в недавнем интервью председателя Национального банка страны. Неоднозначность данной информации заключается в том, что ранее президент Назарбаев весьма положительно высказывался о криптовалюте и говорил о цифровизации, а также необходимости развития криптовалютной индустрии в стране.

Однако представители центрального банка считают, что криптовалюты являются удобным инструментом для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Данияр Акишев заявил, что в Национальном банке придерживаются консервативного подхода к регулированию криптовалютного рынка, и не приветствуют иных способов, кроме жестких ограничений.

В банке планируют запретить менять цифровую валюту на тенге, а также поспособствовать введению моратория на майнинг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что почта Казахстана доставила дронами больше тонны посылок. Доставка посылок, газет и писем дронами работает в Казахстане с сентября прошлого года в 30 населенных пунктах, которые находятся в отдаленных районах, в том числе в горной местности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От Google требуют запрета на рекламу ICO и криптовалют

По материалам cryptonews.one