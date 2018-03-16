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Почта Казахстана доставила дронами больше тонны посылок

16.03.2018 10:41

За полгода казахстанцы получили 1,5 тонны посылок грузами

Почта Казахстана доставила дронами больше тонны посылок. Фото: Kapital.kz

За последние полгода дроны по заказу АО «Казпочта» доставили около 1,5 тонны грузов.

Доставка посылок, газет и писем дронами работает в Казахстане с сентября прошлого года в 30 населенных пунктов, которые находятся в отдаленных районах, в том числе в горной местности.

У нас на вооружении находятся 10 дронов, которые поднимают 2 килограмма. Казпочта на них ни копейки не потратила. Мы перешли на сервисную модель, то есть мы эти дроны не покупали, мы покупаем их как сервис, мы платим за каждый полет
Сакен Сарсенов
председатель правления Казпочты

Стоимость одного километра полета дрона составляет 90 тенге (7,35 грн). Как отметил предправления Казпочты, иногда из-за 2 кг газет нам приходится отправлять машину за 150 км по горному серпантину, а с помощью дронов такие перевозки осуществлять гораздо выгоднее.

Казпочта тестирует новые дроны. Фото: kazpravda.kz

В ближайшем будущем Казпочта запустит дроны, которые имеют возможность поднимать посылки массой до 4 кг. Сейчас проводится их тестирование.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта открыла отделение нового формата. Экскурсию по новому отделению провел и.о. генерального директора Укрпошты Игорь Смелянский.

По материалам inform.kz

Рубрики: КомпанииНовостиСНГТехнологии
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