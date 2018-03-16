Почта Казахстана доставила дронами больше тонны посылок

За полгода казахстанцы получили 1,5 тонны посылок грузами

За последние полгода дроны по заказу АО «Казпочта» доставили около 1,5 тонны грузов.

Доставка посылок, газет и писем дронами работает в Казахстане с сентября прошлого года в 30 населенных пунктов, которые находятся в отдаленных районах, в том числе в горной местности.

Сакен Сарсенов

председатель правления Казпочты

Стоимость одного километра полета дрона составляет 90 тенге (7,35 грн). Как отметил предправления Казпочты, иногда из-за 2 кг газет нам приходится отправлять машину за 150 км по горному серпантину, а с помощью дронов такие перевозки осуществлять гораздо выгоднее.

В ближайшем будущем Казпочта запустит дроны, которые имеют возможность поднимать посылки массой до 4 кг. Сейчас проводится их тестирование.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта открыла отделение нового формата. Экскурсию по новому отделению провел и.о. генерального директора Укрпошты Игорь Смелянский.

По материалам inform.kz