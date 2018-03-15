Быстрое обслуживание и примерочные: Укрпошта открыла отделение нового формата

Первое отделение нового формата открылось в Киеве

Сегодня, 15 марта, в Киеве состоялось открытие первого отделения Укрпошты в обновленном формате.

Экскурсию по новому отделению провел и.о. генерального директора Укрпошты Игорь Смелянский.

Принял участие в мероприятии и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он поддержал смещение фокуса почтового оператора на интернет-магазины.

К примеру, в отделении появилась примерочная. Если пользователь заказал в интернет-магазине одежду, он может ее примерить, и если она не подойдет – тут же запаковать и отправить обратно.

Владимир Омелян

министр инфраструктуры Украины

Более того, в отделении нового формата полностью переустроено пространство не только для клиентов, но и для сотрудников Укрпошты.

Владимир Омелян

министр инфраструктуры Украины

Капитальный ремонт и переустройство отделения 03150 обошлось Укрпоште в 3 млн грн. Игорь Смелянский отметил, что это не бюджетные средства, и что Укрпошта вообще не имеет в ряспоржении государственных средств.





В этом году планируется открытие еще 100 таких отделений, из них до 50 будут расположены в Киеве.

Среди других важных особенностей отделения нового формата:

Разделение на 2 зоны – зона предоставления финансовых услуг и зона почтовых услуг. По всему отделению развесили навигационные подсказки.

Отделение оснащено электронной системой управления очередью.

Клиентов встречает сотрудник, предоставляющий короткие консультации.

Каждый клиент может оценить качество обслуживания с помощью небольшой электронной анкеты на планшетах в отделении.

Между сотрудниками и клиентами убрали стеклянные перегородки. Отмечается, что это поспособствует более комфортному общению и взаимодействию между ними.

Вместо матричных принтеров в отделении нового формата используются термопринтеры. Они позволяют уменьшить длительность одной операции с почти 1,5 минут до 20 секунд.

В отделении работает бесплатный Wi-Fi, а также стоят автоматы с кофе и снеками.

Укрпошта призывает пользоваться личным кабинетом. Все необходимые документы пользователь может оформить дома, получив небольшую скидку, а затем просто принести в отделение свою посылку. Это займет считанные минуты. В следующем месяце планируется также запуск мобильного приложения Укрпошты, благодаря чему пользоваться личным кабинетом станет еще удобнее.

Кроме того, Укрпошта в обновленном отделении представила новую услугу.

Игорь Смелянский

и.о. генерального директора Укрпошты

Услугу протестировал Владимир Омелян, отправив смартбокс в министерство. При этом министр оплатил услугу наличными. На вопрос, когда же в отделениях Укрпошты начнут принимать платежные карты, Смелянский ответил, что это произойдет, как только Национальный банк выдаст соответствующее разрешение. По его словам, Укрпошта полностью готова к этому – уже есть все необходимое оборудование. В случае получения разрешения от нацбанка, расплатиться картой в отделениях Укрпошты можно будет уже в апреле-мае.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, ранее Укрпошта объявила о партнерстве с банком ПУМБ, в рамках которого клиенты почтового оператора могут прямо в отделении оформить заявку на получение кредита. Как отметил глава Укрпошты, сейчас ведутся переговоры с еще несколькими банками по запуску аналогичных услуг.

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