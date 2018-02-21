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В Укрпоште можно воспользоваться услугами одного из банков

21.02.2018 15:12

Укрпошта воспользовалась разрешением НБУ принимать все виды платежей через посредничество банков

В Укрпоште можно воспользоваться услугами одного из банков. Фото: novyny24.com.ua

К финансовому супермаркету Укрпошты присоединился Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ). Об этом договорилось руководство двух компаний.

Теперь банковскими услугами ПУМБа можно воспользоваться через сеть Укрпошты. Жители небольших городов и сел в отделениях почтового оператора получат информацию о возможности воспользоваться банковскими услугами ПУМБа, а работники финучреждения при необходимости пригласят клиента на встречу в ближайшее отделение банка в удобное для него время.

Запуск проекта с ПУМБ является одним из важных этапов создания финансового супермаркета Укрпошты, в рамках которого наши клиенты будут получать широкий спектр финансовых услуг. Благодаря географии Укрпошты, клиенты в небольших городах и селах смогут получать банковские услуги от ПУМБ. В будущем мы сможем предоставлять нашим клиентам разнообразную линейку финансовых услуг, что позволит Укрпоште стать финансовым супермаркетом с доступом к лучшим решениям на рынке в ближайшем отделении Укрпошты, не тратя время на посещение крупных городов
Артур Муравицкий
директор департамента финансового бизнеса Укрпошты

На начальном этапе к партнерскому проекту присоединились отделения Укрпошты в Днепропетровской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Волынской и Кировоградской областях.

Мы видим спрос на банковские услуги среди жителей небольших населенных пунктов, где нет отделений ПУМБ. Такое сотрудничество нам позволит проинформировать большее количество клиентов об услугах, которые предоставляет наш банк. По результатам пилота мы планируем расширять географию сотрудничества на большее количество отделений Укрпошты по всей Украине
Себастиан Рубай
заместитель председателя правления ПУМБ по розничному бизнесу

Напомним, сеть отделений Укрпошты составляет 11,5 тыс отделений и является крупнейшей в Украине. Основные направления деятельности компании — почтово-логистические, финансовые услуги, торговля и другая коммерческая деятельность.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, сколько украинцев пострадали от фейкового онлайн-банкинга. Среди пострадавших — клиенты 5 украинских банков.

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Рубрики: БанкиКомпанииНовостиУкраинаУкрпочта
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