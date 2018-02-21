В Укрпоште можно воспользоваться услугами одного из банков

Укрпошта воспользовалась разрешением НБУ принимать все виды платежей через посредничество банков

К финансовому супермаркету Укрпошты присоединился Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ). Об этом договорилось руководство двух компаний.

Теперь банковскими услугами ПУМБа можно воспользоваться через сеть Укрпошты. Жители небольших городов и сел в отделениях почтового оператора получат информацию о возможности воспользоваться банковскими услугами ПУМБа, а работники финучреждения при необходимости пригласят клиента на встречу в ближайшее отделение банка в удобное для него время.

Артур Муравицкий

директор департамента финансового бизнеса Укрпошты

На начальном этапе к партнерскому проекту присоединились отделения Укрпошты в Днепропетровской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Волынской и Кировоградской областях.

Себастиан Рубай

заместитель председателя правления ПУМБ по розничному бизнесу

Напомним, сеть отделений Укрпошты составляет 11,5 тыс отделений и является крупнейшей в Украине. Основные направления деятельности компании — почтово-логистические, финансовые услуги, торговля и другая коммерческая деятельность.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, сколько украинцев пострадали от фейкового онлайн-банкинга. Среди пострадавших — клиенты 5 украинских банков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три банка контролируют почти 87% POS-терминалов в Украине