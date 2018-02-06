Мобильное приложение и платежи картой: Укрпошта поделилась планами на 2018 год

В отделениях Укрпошты уже в этом году должны начать принимать карточки
В этом году Укрпошта возьмет курс на диджитализацию. Об этом заявил и.о. генерального директора ПАО «Укрпошта» Игорь Смелянский на пресс-конференции Министерства инфраструктуры.
По его словам, в каждом населенном пункте, в котором проживает более 2 тыс человек, появятся компьютеризированные отделения. Также в этом году Укрпошта запустит новый веб-сайт, мобильное приложение и дистанционные продукты, а также начнет принимать карточки в отделениях. Появится и услуга курьерской доставки.
Более того, в этом году почтовый оператор рассчитывает на то, что будет обрабатывать 20% всех посылок, отправляемых или получаемых украинцами. В дальнейшем компания намерена увеличивать этот показатель.
Относительно финансовых планов на 2018 год, Игорь Смелянский отметил, что по результатам всех видов бизнеса совокупные доходы Укрпошты должны вырасти более чем на треть — до 7,5 млрд грн.
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