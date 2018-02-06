Мобильное приложение и платежи картой: Укрпошта поделилась планами на 2018 год

В отделениях Укрпошты уже в этом году должны начать принимать карточки

В этом году Укрпошта возьмет курс на диджитализацию. Об этом заявил и.о. генерального директора ПАО «Укрпошта» Игорь Смелянский на пресс-конференции Министерства инфраструктуры.

По его словам, в каждом населенном пункте, в котором проживает более 2 тыс человек, появятся компьютеризированные отделения. Также в этом году Укрпошта запустит новый веб-сайт, мобильное приложение и дистанционные продукты, а также начнет принимать карточки в отделениях. Появится и услуга курьерской доставки.

Более того, в этом году почтовый оператор рассчитывает на то, что будет обрабатывать 20% всех посылок, отправляемых или получаемых украинцами. В дальнейшем компания намерена увеличивать этот показатель.

Игорь Смелянский

и.о. генерального директора ПАО «Укрпошта»

Относительно финансовых планов на 2018 год, Игорь Смелянский отметил, что по результатам всех видов бизнеса совокупные доходы Укрпошты должны вырасти более чем на треть — до 7,5 млрд грн.

Игорь Смелянский

и.о. генерального директора ПАО «Укрпошта»

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