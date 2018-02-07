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От Google требуют запрета на рекламу ICO и криптовалют

07.02.2018 15:51

Канадские чиновники ведут переговоры с Google

От Google требуют запрета на рекламу ICO и криптовалют. Фото: fintechist.com

Старший следователь Комиссии по ценным бумагам в Манитобе в Канаде сообщил, что регуляторы страны «очень довольны» решением соцсети Facebook о запрете рекламы ICO и криптовалют.

Джейсон Рой, который также является председателем Целевой группы по бинарным опционам Канады, заявил, что регулирующие органы ведут переговоры с Google и высказывают обеспокоенность этим типом рекламы. Он предлагает Google последовать примеру Facebook и ограничить допустимый рекламный контент, чтобы уберечь пользователей от мошенников.

Напомним, о запрете крипторекламы на Facebook стало известно 30 января.

Мы хотим, чтобы люди продолжали узнавать о новых продуктах и услугах через рекламные объявления в Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана. Тем не менее, существует множество компаний, которые рекламируют бинарные опционы, ICO и криптовалюты, которые в настоящее время не являются добросовестными
Роб Лизерн
директор по управлению продуктами Facebook

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ведущие банки и платежные системы усложняют процесс покупки криптовалют. Даже Visa и Mastercard предприняли шаги против покупки криптовалют за кредитные средства.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: FacebookGoogleICOКриптовалютыНовости
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