От Google требуют запрета на рекламу ICO и криптовалют

Канадские чиновники ведут переговоры с Google
Старший следователь Комиссии по ценным бумагам в Манитобе в Канаде сообщил, что регуляторы страны «очень довольны» решением соцсети Facebook о запрете рекламы ICO и криптовалют.
Джейсон Рой, который также является председателем Целевой группы по бинарным опционам Канады, заявил, что регулирующие органы ведут переговоры с Google и высказывают обеспокоенность этим типом рекламы. Он предлагает Google последовать примеру Facebook и ограничить допустимый рекламный контент, чтобы уберечь пользователей от мошенников.
Напомним, о запрете крипторекламы на Facebook стало известно 30 января.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что ведущие банки и платежные системы усложняют процесс покупки криптовалют. Даже Visa и Mastercard предприняли шаги против покупки криптовалют за кредитные средства.
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По материалам coindesk.com