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PaySpaceMagazine

На рынке криптовалютных бирж намечается крупная сделка

04.04.2018 12:42

Есть вероятность, что известная японская биржа Coincheck будет продана

Японская трейдинг-платформа собирается купить биржу Coincheck. Фото: dnaindia.com

Японская финансовая компания Monex намерена купить контрольный пакет акций криптовалютной биржи Coincheck. Об этом стало известно от Nikkei Asian Review, со ссылкой на не оглашенные источники.  В случае удачной сделки, Monex планирует сменить управление купленной компании и будет разрабатывать план по полному восстановлению услуг криптовалютной биржи.

Эксперты на данный момент оценивают японскую онлайн-платформу Monex в $870 млн. А стоимость возможной сделки — в несколько миллиардов иен. (1 млрд иен равен 9,4 млн долларов США)

Официальная информация о сделке может появиться уже этой неделе, сообщает Nikkei.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее уже сообщалось о том, что японская криптобиржа Coincheck восстанавливается после форс-мажора. В пятницу, 26 января, крупнейшая биткоин-биржа Японии – Coincheck – заморозила вывод средств с торговой площадки, в том числе и иену. Также трейдерам стали недоступны торги альткоинами и пополнение депозитов NEM.

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По материалам cointelegraph.com

Рубрики: КриптовалютыНовости
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