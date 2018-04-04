Есть вероятность, что известная японская биржа Coincheck будет продана

Японская финансовая компания Monex намерена купить контрольный пакет акций криптовалютной биржи Coincheck. Об этом стало известно от Nikkei Asian Review, со ссылкой на не оглашенные источники. В случае удачной сделки, Monex планирует сменить управление купленной компании и будет разрабатывать план по полному восстановлению услуг криптовалютной биржи.

Эксперты на данный момент оценивают японскую онлайн-платформу Monex в $870 млн. А стоимость возможной сделки — в несколько миллиардов иен. (1 млрд иен равен 9,4 млн долларов США)

Официальная информация о сделке может появиться уже этой неделе, сообщает Nikkei.

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Ранее уже сообщалось о том, что японская криптобиржа Coincheck восстанавливается после форс-мажора. В пятницу, 26 января, крупнейшая биткоин-биржа Японии – Coincheck – заморозила вывод средств с торговой площадки, в том числе и иену. Также трейдерам стали недоступны торги альткоинами и пополнение депозитов NEM.

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По материалам cointelegraph.com