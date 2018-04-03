Проект собрал уже более $1 млн

Чиновник из Тюменской области предложил создать криптовалюту, обеспеченную полезным ископаемым для привлечения инвестиций в регион, сообщает Freedman.club.

Антон Климович, возглавляющий управление недропользования Тюменской области, решил воспользоваться опытом московских бизнесменов и предложил запустить криптовалюту, обеспеченную торфом.

Он руководствуется успехом Sand Coin, цифровой валюты, обеспеченной песком. Так, цена одного токена приравнивается к одному кубометру песка. Проект достаточно быстро заинтересовал иностранных инвесторов и собрал более $1 млн.

Климович считает, что цифровую валюту, обеспеченную торфом, будет ждать такое же светлое будущее. Кроме того, чиновник подчеркнул, что улучшению экономического состояния региона может поспособствовать организация поставок сельскохозяйственной продукции в Сирию.

В настоящее время многие государства заинтересованы в создании собственной криптовалюты, основываясь на успехе венесуэльской El Petro, обеспеченной нефтью.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что во время чемпионата мира по футболу 2018 отели будут принимать криптовалюту. Сеть калининградских апарт-отелей Apartments Malina предлагает оплачивать проживание криптовалютами с помощью системы Free-Kassa.

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По материалам freedman.club