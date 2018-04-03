Расплатиться за проживание можно будет в криптовалюте

Болельщикам, которые приедут на Чемпионат мира по футболу 2018 в Калининград, сеть апарт-отелей Apartments Malina предлагает оплачивать проживание криптовалютами с помощью системы Free-Kassa. В самом западном областном центре России пройдут матчи с участием сборных Испании, Бельгии, Сербии, Англии, Швейцарии, Хорватии, Марокко и Нигерии.

Анна Субботина

Apartments Malina

Виталий Лавров, директор по развитию Free-Kassa, добавил, что для компании это интересный опыт — с отелями и гостиницами в подобном формате им еще не приходилось сотрудничать. Но индустрия гостеприимства весьма чувствительно реагирует на подобные тренды.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о 10 основных тезисах саммита G20 по вопросам регулирования криптовалюты. Этот вопрос остается одной из основных тем заседаний, а итоговый результат обсуждений может повлиять на крипто-рынок во всем мире.

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По материалам buyingbusinesstravel.com