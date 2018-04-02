На прошлой неделе в Буэнос-Айресе, Аргентина, состоялось заседание стран G20

Регулирование криптовалюты было одной из основных тем заседания, а итоговый результат обсуждений может повлиять на крипто-рынок во всем мире, сообщает CCN.

В июле должны быть представлены первые конкретные предложения по регулированию, а пока рассмотрим основные моменты, которые обсуждались во время встреч и собраний:

Криптовалюта и blockchain должны быть приняты

Участники G20 признали, что криптовалюты позволят охватить людей, которые сегодня слабо вовлечены в экономическую систему. Кроме того, они признали возможное использование технологии для различных программ по повышению благосостояния граждан. Нации признают крах традиционной экономики

Министры также согласились с тем, что традиционная экономика переживает переходный период и что уже невозможно рассматривать ее вне цифровой эпохи. Регулирование неизбежно

Регулирование — это неизбежный процесс. Экономика является цифровой, но граждане реальны. Поэтому, как и в других видах бизнеса, в отрасли должны работать определенные правила. Запреты неэффективны

Члены G20 единодушно согласились с тем, что криптовалюты важны и представляют собой революцию в экономике и социальной организации, поэтому запретить их нельзя, но они должны регулироваться. Налогообложение — обязательный пункт

Регулирование не должно препятствовать технологическому прогрессу. Поэтому процесс регулирования будет осуществляться очень осторожно. Тем не менее, это не исключает обязательного налогообложения этой сферы деятельности. Первые регулятивные предложения будут представлены в июле

Президенты центральных банков, Целевая группа по финансовым мероприятиям (FAFT) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОEСD) будут отвечать за нормативные предложения G20. Первые практические предложения по регламенту будут представлены в июле этого года на третьем заседании министров финансов и президентов центральных банков. Предотвращение преступлений

Нормативные предложения будут в основном сосредоточены на предотвращении любой незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма, отмывание денег, мошенничество посредством ICO, а также необходимой станет разработка системы защиты потребителей. Отслеживание и KYC (знай своего клиента)

По-прежнему нет единого мнения относительно того, как и какие криптовалютные активы следует отслеживать или помечать таким образом, чтобы можно было определить, откуда они поступили и куда они направлены. Тем не менее, стандарты KYC и Digital Identity должны быть ключевыми моментами в обсуждениях. Европа хочет возглавить регулирование вне зависимости от решений G20

Европа намерена возглавить процесс регулирования криптовалют, но не намерена ждать решения G20 до июля. Группа стран на континенте создала рабочую группу для обсуждения этого вопроса и внедрения практических норм для Европы. Саморегулирование

Вопрос процесса саморегулирования не рассматривался на официальных встречах. Несмотря на это, он набирает силу в Японии, Пуэрто-Рико и США. Не исключено, что он также возникнет и на главной повестке дня.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что G20 разработает рекомендации по регулированию криптовалют. Мировые экономические лидеры установили крайний срок для первого шага к унифицированному регулированию криптовалют.

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По материалам ccn.com