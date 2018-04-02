Danske Bank предупреждает и блокирует транзакции, которые имеют отношение к криптовалюте

Крупнейший в Дании Danske Bank предупреждает клиентов о рисках инвестирования в криптовалюты и запрещает проводить транзакции, связанные с покупкой криптовалюты, с помощью финансовых инструментов банка, сообщает Freedman.club.

В Danske Bank поясняют, что криптовалюты не поддерживаются Центробанком, потому что инвесторы и пользователи криптовалют недостаточно защищены, по сравнению с традиционными валютами и инвестициями.

Также немаловажным является тот факт, что криптовалюты крайне неустойчивые, а ценообразование непрозрачно, сообщается в уведомлении по поводу запрета транзакций. У инвесторов очень ограниченное понимание того, как развивается рынок, и какие факторы влияют на цену, считают в Danske Bank.

Отсутствие прозрачности и регулятивного контроля делают криптовалюты мишенью для преступных целей, таких как отмывание денег и вымогательство: «По этим причинам невозможно торговать криптовалютами на торговых площадках банка», говорится в уведомлении.

При этом банк оставляет для себя возможность пересмотреть позицию, если рынок криптовалют станет более прозрачным и зрелым.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Таиланде введут налогообложение криптовалют. Также правительство Таиланда хочет запретить использовать биткоин и другие криптовалюты для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, покупки и продажи наркотиков и других преступных действий.

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По материалам freedman.club